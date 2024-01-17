ДТП с двумя маршрутками в Минске: пострадали восемь человек

Транспортные средства были повреждены.
На месте работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета.
Как уточнили в Минздраве, семеро пострадавших доставлены в РНПЦ травматологии и ортопедии, больницу скорой медицинской помощи и столичную больницу № 2. Один пассажир от госпитализации отказался.
По предварительной информации специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте происшествия, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы: переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Всем пострадавшим проводят диагностические исследования, после будет назначено лечение.