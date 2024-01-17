ДТП с двумя маршрутками в Минске: пострадали восемь человек

17 января в центре Минска произошла автомобильная авария с двумя маршрутками. В результате ДТП травмы получили восемь человек, они были доставлены в учреждения здравоохранения. Об этом говорится в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.