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ДТП с двумя маршрутками в Минске: пострадали восемь человек

17 января в центре Минска произошла автомобильная авария с двумя маршрутками. В результате ДТП травмы получили восемь человек, они были доставлены в учреждения здравоохранения. Об этом говорится в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП с двумя маршрутками в Минске: пострадали восемь человек
Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Транспортные средства были повреждены.

На месте работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета.

Как уточнили в Минздраве, семеро пострадавших доставлены в РНПЦ травматологии и ортопедии, больницу скорой медицинской помощи и столичную больницу № 2. Один пассажир от госпитализации отказался.

По предварительной информации специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте происшествия, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы: переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Всем пострадавшим проводят диагностические исследования, после будет назначено лечение.