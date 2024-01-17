Лазурный автобус с пассажирами влетел в столб на проспекте Просвещения

Около автобуса после аварии разлетелись осколки. Видны капли крови. Сейчас на месте случившегося работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Подробности, на данный момент, уточняются. Кто стал виновником случившегося — не известно. Состояние пострадавших тоже пока не афишировалось.