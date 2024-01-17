Лазурный автобус с пассажирами влетел в столб на проспекте Просвещения

В Петербурге пассажирский автобус влетел в столб на проспекте Просвещения. Жесткая авария произошла вечером 17 января. Видео с места ДТП сразу появилось в социальных сетях. В автобусе № 60 находились пассажиры. Некоторые из них пострадали. В комитете по транспорту Spb.kp.ru ответили, что информация уточняется.
— Лазурный городской автобус № 60 с людьми в салоне врезался в фонарный столб на проспекте Просвещения в районе дома 75, — сообщают очевидцы.
Около автобуса после аварии разлетелись осколки. Видны капли крови. Сейчас на месте случившегося работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Подробности, на данный момент, уточняются. Кто стал виновником случившегося — не известно. Состояние пострадавших тоже пока не афишировалось.