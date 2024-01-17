Сайт и мобильное приложение парковок Краснодара взломали хакеры

Напомним, в Краснодарском крае произошла хакерская атака на радиостанциях летом 2023 года. В радио эфире в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Проблемы в вещеании также зафиксировали на радиокомпаниях в других регионах страны.