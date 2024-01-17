Пьяный мужчина устроил дебош в больнице на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
В Абинске около полуночи наряд вневедомственной охраны получил информацию о нарушении общественного порядка в больнице на улице Мира. Как оказалось, в приемный покой больницы пришел пьяный мужчина. Он снял обувь в коридоре и начал ругаться с персоналом учреждения. На замечания охранника дебошир реагировал агрессией.
Росгвардейцы пресекли действия нарушителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сотрудники Росгвардии пресекли дебош нетрезвого гостя отеля в Краснодаре. Правоохранители получили информацию о том, что в отеле, расположенном на улице Мачуги, сработала сигнализация. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратился охранник. Он указал на молодого человека, который проявлял агрессию, выражался нецензурными словами и размахивал руками.