Пьяный мужчина устроил дебош в больнице на Кубани

В Абинске около полуночи наряд вневедомственной охраны получил информацию о нарушении общественного порядка в больнице на улице Мира. Как оказалось, в приемный покой больницы пришел пьяный мужчина. Он снял обувь в коридоре и начал ругаться с персоналом учреждения. На замечания охранника дебошир реагировал агрессией.