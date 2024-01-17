На автодороге Челны — Заинск — Альметьевск развернули пункт питания и обогрева

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах для водителей, попавших в снежную ловушку на М7, организовали горячее питание. Глава челнинского ГИБДД Радий Кадиков на оперативной пресс-конференции по дорожной ситуации в Татарстане и Набережных Челнах призвал водителей фур не выстраиваться в два ряда вдоль обочины и не закрывать полосу для движения.