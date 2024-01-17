В Татарстане остается ограниченным движение на М-5 и М-12

В Татарстане после тотального закрытия автотрасс в связи со снежными заносами к 16:30 17 января было возобновлено движение на всех дорогах федерального движения, кроме некоторых участков М-5 «Урал», а также на 150 км платной дороги М-12.