Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В частности, остаются ограничения на четырех участках М-5 общей протяженностью 30 км в Бугульминском и в Бавлинском районах Татарстана, начиная с 1239-го км трассы.
На М-12 «Восток» не запущено движение участке с 684 по 834 км.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
В Татарстане остается ограниченным движение на М-5 и М-12
В Татарстане после тотального закрытия автотрасс в связи со снежными заносами к 16:30 17 января было возобновлено движение на всех дорогах федерального движения, кроме некоторых участков М-5 «Урал», а также на 150 км платной дороги М-12.
Об этом сообщило региональное управление МЧС.