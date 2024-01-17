В вагоне поезда ташкентского метрополитена вспыхнул пожар — видео

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о пожаре на станции «Космонавтов».
В ГУП «Тошкент метрополитени» сообщили, что примерно в 19:30 17 января в электросекции вагона подвижного состава № 40, въехавшего на станцию метро «Космонавтов», была обнаружена техническая неисправность.
Сообщается, что в целях безопасности пассажиров высадили на станцию, а также в соответствии с инструкцией машинистом были приняты оперативные меры по устранению неисправности.
В метрополитене заверили, что эта ситуация никак не повлияла на график движения поездов.