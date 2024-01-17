Лобовое столкновение в Ляховичском районе: один человек погиб

Авария произошла сегодня около 10 утра на 19-м километре автодороги Р4 Барановичи — Ляховичи. По предварительным данным, 32-летний барановчанин не справился с управлением. Мужчина находился за рулем автомобиля Ford. Он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который после удара слетел в кювет.
Последним авто управлял 44-летний мужчина, он погиб. В салоне этой машины также находилась 21-летняя девушка — пассажирку в результате ДТП госпитализировали. Водителя Ford медработники отпустили после оказания ему медицинской помощи.
Погибший, а также пассажир Volkswagen в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Действиям участников следствие даст правовую оценку.
Госавтоинспекция напоминает, что во время поездок в нестабильных погодных условиях водителям важно держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Следует отказаться от таких маневров, как перестроение либо обгон, а тормозить нужно плавно и заранее, поскольку резкое движение руля может мгновенно развернуть машину поперек дороги.