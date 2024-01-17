Лобовое столкновение в Ляховичском районе: один человек погиб



Авария произошла сегодня около 10 утра на 19-м километре автодороги Р4 Барановичи — Ляховичи. По предварительным данным, 32-летний барановчанин не справился с управлением. Мужчина находился за рулем автомобиля Ford. Он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который после удара слетел в кювет.