На месте провала автобуса в Павлодарской области нашли кислородный баллон и сумку

На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя. Проведение работ осложняется тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта в связи с нестабильностью горной породы и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой, передает El.kz со ссылкой на МЧС РК.
Для обеспечения безопасности спасателей натянут трос, по которому они проводят вертикальный спуск, а также страхуют машиниста экскаватора. Используется около четырёх километров альпинистской верёвки, полное альпинистское снаряжение, кинологические расчёты.
Для расследования несчастного случая на месте работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева.
Распоряжениями председателя комиссии приостановлена работа подземного рудника АО «Майкаинзолото» и создано пять подкомиссий. Для объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены четыре экспертные организации.
Напомним, 4 января в Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находилось 4 человека. В тот же день спасателями ДЧС Павлодарской области были обнаружены и подняты на поверхность тела двух погибших.
Для обнаружения двух пострадавших и местонахождения автобуса специалистами АО «АК Алтыналмас» (г. Балхаш) и спасателями ДЧС проведены работы по геосканированию образовавшегося обвала. По результатам сканирования под грунтом на глубине 5 метров (общая глубина около 100 м) обнаружено возможное местонахождение автобуса.
Для проведения дальнейших поисково-спасательных работ оперативным штабом принято решение прорыть траншею, для спуска в провал специализированной техники.
Были проведены работы по расширению коллонного пути и обустройству предельно допустимой аппарели — площадки для проезда техники.
Всего в поисковых работах задействованы 145 человек, 53 единиц техники, кинологические расчеты и беспилотные летательные аппараты.