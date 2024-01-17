На месте провала автобуса в Павлодарской области нашли кислородный баллон и сумку

Для обнаружения двух пострадавших и местонахождения автобуса специалистами АО «АК Алтыналмас» (г. Балхаш) и спасателями ДЧС проведены работы по геосканированию образовавшегося обвала. По результатам сканирования под грунтом на глубине 5 метров (общая глубина около 100 м) обнаружено возможное местонахождение автобуса.

Для проведения дальнейших поисково-спасательных работ оперативным штабом принято решение прорыть траншею, для спуска в провал специализированной техники.

Были проведены работы по расширению коллонного пути и обустройству предельно допустимой аппарели — площадки для проезда техники.

Всего в поисковых работах задействованы 145 человек, 53 единиц техники, кинологические расчеты и беспилотные летательные аппараты.