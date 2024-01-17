СМИ: Блинкен покинул Швейцарию с опозданием из-за поломки Boeing 737

Полет на самолете был признан небезопасным из-за обнаруженной утечки кислорода. Резервный борт меньшего размера прилетел в Цюрих из Брюсселя. Однако на нем не хватило мест для американских дипломатов и членов журналистского пула, из-за чего им пришлось возвращаться в США коммерческими рейсами.
6 января Федеральное управление гражданской авиации США приняло решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с оторвавшейся при взлете дверью во время рейса авиакомпании Alaska Airlines в Портленд (штат Орегон). На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда.
10 января главный исполнительный директор Boeing Дэйв Кэлхун признал ошибки американского авиапроизводителя. Сейчас в США приостановили полеты около 170 этих самолетов.
15 января агентство Reuters сообщило, что авиапроизводитель Boeing добавит дополнительные проверки качества для модели 737 MAX. В частности, компания направит команду к поставщику Spirit AeroSystems, который производит и устанавливает «заглушки, задействованные в инциденте», для проверки качества производства. Кроме того, Boeing проведет проверки на 50 других этапах производственного процесса Spirit.