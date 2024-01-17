СМИ: Блинкен покинул Швейцарию с опозданием из-за поломки Boeing 737

6 января Федеральное управление гражданской авиации США приняло решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с оторвавшейся при взлете дверью во время рейса авиакомпании Alaska Airlines в Портленд (штат Орегон). На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда.