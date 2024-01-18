Снова в школе

Сообщения о готовящихся нападениях были массово разосланы по родительским чатам вчера, 17 января. Сообщалось об угрозе возможных терактов в 37 школах, трех гимназиях и двух торговых центрах города.
Авторы публикаций заявили о намерении устроить стрельбу и опубликовали фотографии оружия, которое готовы применить. В одной из публикаций упоминалось, что теракт планируется совершить в четверг, 18 января.
По информации «Ъ», родители учащихся самарских школ со среды решили временно не водить детей на уроки. Руководство учебных заведений города просит родителей и учащихся сохранять спокойствие. По информации главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, подобные угрозы школам распространились также в Рязани.
Правительство Рязанской области сообщило со ссылкой на ФСБ, что к публикации информации в социальных сетях и мессенджерах о якобы готовящихся нападениях и расстрелах в учебных заведениях и торговых центрах региона имеют отношение украинские спецслужбы.
«Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет. Убедительная просьба к гражданам, пользователям интернет-ресурсов и сотрудникам СМИ: не поддавайтесь на провокации и не тиражируйте непроверенную информацию. Доверяйте только официальным источникам. По фактам распространения указанных сообщений правоохранительными органами проводится проверка в рамках действующего законодательства», — обратились региональные чиновники к общественности.
Ранее злоумышленники пытались запугать жителей ряда других российских городов, включая Уфу, Пермь и Ставрополь. В Уфе осенью 2022 года из-за угроз эвакуировали сразу несколько школ. Как оказалось, на их электронные почты неизвестные прислали сообщения с угрозой теракта. Такие же электронные письма получили колледжи и университеты. На месте работали экстренные службы. Угрозы для обучающихся и персонала обнаружено не было. В Ставропольском крае информация о якобы готовящихся нападениях на школы появилась в сети 14 января этого года. В оперштабе Ставрополья заявили, что каналы, распространяющие недостоверную информацию, находятся на контроле правоохранительных органов, организованы проверки, часть каналов уже заблокирована. На следующий день губернатор Владимир Владимиров сообщил, что поручил профильным ведомствам организовать внеплановые проверки систем безопасности в школах.
Как сообщил источник «Ъ» в руководстве одного из самарских учебных заведений, полиция взяла школы под охрану. В каждое из учреждений, которое ранее было упомянуто в соцсетях в списке предполагаемых объектов террористической атаки, направили по одному силовику. Они должны дежурить в заведениях в среду и четверг. При этом в министерстве образования Самарской области заявили, что повода для беспокойства нет.
«Все необходимые меры безопасности обеспечены в полном объеме. Школы Самарской области работают в штатном режиме», — сообщили в минобре. На ситуацию также отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который отметил, что регион не в первый раз подвергается различным атакам, «инициированным из-за рубежа, в том числе в информационном поле». «Враг не гнушается никакими средствами. Цель распространения таких пугающих сообщений — посеять панику, вызвать в людях страх. В этот раз атака вновь направлена на самое дорогое, что у нас есть — на детей, — а также родителей, которые, конечно же, переживают за их безопасность. Правоохранительными органами установлено, что распространяемое в сети сообщение, как и подобные ему, направляется с территории иностранных государств. Только за прошлый год заявлений о якобы минировании объектов образования и тому подобных на территории региона было зафиксировано более тысячи. И наш регион здесь не единственный», — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров добавил, что силовики проверяют каждое сообщение, ситуация взята на особый контроль, а жителям региона необходимо сохранять спокойствие «и не поддаваться на вражеские провокации».
Сабрина Самедова.