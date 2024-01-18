Снова в школе

«Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет. Убедительная просьба к гражданам, пользователям интернет-ресурсов и сотрудникам СМИ: не поддавайтесь на провокации и не тиражируйте непроверенную информацию. Доверяйте только официальным источникам. По фактам распространения указанных сообщений правоохранительными органами проводится проверка в рамках действующего законодательства», — обратились региональные чиновники к общественности.



Ранее злоумышленники пытались запугать жителей ряда других российских городов, включая Уфу, Пермь и Ставрополь. В Уфе осенью 2022 года из-за угроз эвакуировали сразу несколько школ. Как оказалось, на их электронные почты неизвестные прислали сообщения с угрозой теракта. Такие же электронные письма получили колледжи и университеты. На месте работали экстренные службы. Угрозы для обучающихся и персонала обнаружено не было. В Ставропольском крае информация о якобы готовящихся нападениях на школы появилась в сети 14 января этого года. В оперштабе Ставрополья заявили, что каналы, распространяющие недостоверную информацию, находятся на контроле правоохранительных органов, организованы проверки, часть каналов уже заблокирована. На следующий день губернатор Владимир Владимиров сообщил, что поручил профильным ведомствам организовать внеплановые проверки систем безопасности в школах.



Как сообщил источник «Ъ» в руководстве одного из самарских учебных заведений, полиция взяла школы под охрану. В каждое из учреждений, которое ранее было упомянуто в соцсетях в списке предполагаемых объектов террористической атаки, направили по одному силовику. Они должны дежурить в заведениях в среду и четверг. При этом в министерстве образования Самарской области заявили, что повода для беспокойства нет.