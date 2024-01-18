Завтра «Туриста»

Компания, подконтрольная Константину Тувыкину и Анастасии Воробьевой, хочет построить на Гребном канале жилой комплекс с двумя детскими садами и школой общей площадью около 140 тыс. кв. м и гостиницу с видом на Волгу.



Сейчас право собственности на землю не разграничено, участок не образован и не поставлен на кадастровый учет и права на него в едином госреестре недвижимости отсутствуют.



В среду общение владельцев лодок с сотрудниками ЧОПа переросло в конфликт, в результате которого нижегородцы, которые добиваются того, чтобы «Турист» продолжил существование, распылили слезоточивый газ в лицо чоповцам. Троих в результате госпитализировали в больницу. Полиция начала проверку по этому факту. Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео: несколько человек вышли на проезжую часть вдоль Гребного канала, пытаясь перекрыть движение. В администрации региона эти действия расценили как провокацию.



Источник в правительстве Нижегородской области сообщил, что снос построек в «Туристе» начнется только после того, как нижегородцы заберут свое имущество. Однако в сети появились фотографии и комментарии владельцев лодок, что бульдозеры начали сносить будки, ворота и часть гаражей, несмотря на то, что в них находится имущество лодочников.



К вечеру правительство региона сообщило, что министерство имущества и инициативная группа лодочников договорились о вывозе имущества с территории станции. Владельцам маломерных судов разрешат забрать имущество, если они предоставят заявление с указанием места нахождения постройки, копий документов, подтверждающих личность, и копий документов на лодку, автоприцеп и другое имущество. Забрать вещи можно будет с 19:00 17 января по 20:00 28 января.



С 29 января министерство само вывезет оставшиеся лодки с территории «Туриста» на площадку временного хранения, где оно будет размещаться три месяца, а затем может быть утилизировано. С владельцев имущества, кроме пенсионеров и малоимущих, затем планируется взыскать плату за услуги хранения.



Часть лодочников, не довольных действиями министерства, заявляют, что оно действует незаконно, поскольку нет решения суда о том, что постройки на Гребном канале можно сносить.



Однако минимущества ссылается на ст. 222 Гражданского кодекса, по которой самовольно построенные незарегистрированные объекты можно сносить без постановления суда.



Ранее власти предложили владельцам лодок переместиться на левый берег Волги, где планируют выделить земельный участок площадью 193 тыс. кв. м бывшему руководителю Ассоциации лодочников Никите Суходоеву. Комментируя ситуацию «Ъ-Приволжье», он сообщил, что на переезд согласна треть владельцев лодок. Лодочники, не согласные на переезд, в начале 2023 года обратились в прокуратуру, попросив проверить законность действия властей, в конце прошлого года они записали видеообращение к президенту, попросив его сохранить станцию.



Александра Викулова.