Судно загорелось у берегов Йемена после атаки дрона

После начала войны Израиля с ХАМАС действующие на территории Йемена хуситы объявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут наносить удары по кораблям под флагом Израиля, а также связанным с израильскими компаниям судам. Атакам с помощью ракет и беспилотников подвергались и корабли, которые не имели отношения к Израилю.