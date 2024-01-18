В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена

Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило об атаке на еще одно судно США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.
Военные США уточнили, что сухогруз Genco Picardy, шедший под флагом Маршалловых островов, но принадлежащий компании из США, был атакован в Аденском заливе ударным беспилотником. «Пострадавших нет, но сообщается о некотором ущербе. Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом», — говорится в заявлении.
Военные добавили, что удар был нанесен с территории Йемена, которая подконтрольна хуситам.
США накануне вернули движение в списки международных террористических организаций за участившиеся атаки на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.