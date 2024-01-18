Минобороны РФ: беспилотник сбит над территорией Ленинградской области

По данным «Фонтанки», жители домов на намывных территориях Васильевского острова примерно в это время слышали громкий звук, происхождение которого осталось неясным. Петербуржцы обсуждали это в соцсетях. В частности, хлопок слышали на бульваре Головина, на улице Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре.