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Минобороны РФ: беспилотник сбит над территорией Ленинградской области

Силы ПВО около 01:30 мск уничтожили беспилотник самолетного типа под Москвой и еще один перехватили над территорией Ленинградской области, сообщает 18 января Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства. Подробности не приводятся.

По данным «Фонтанки», жители домов на намывных территориях Васильевского острова примерно в это время слышали громкий звук, происхождение которого осталось неясным. Петербуржцы обсуждали это в соцсетях. В частности, хлопок слышали на бульваре Головина, на улице Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре.

Также пассажиры авиарейсов из Пулково рассказали «Фонтанке» о задержках при вылете.

Напомним, ранее о сбитом в Подмосковье беспилотнике рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Портал MSK1.RU опубликовал запись, на которой слышен звук взрыва в Подольске.