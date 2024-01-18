Минобороны РФ: беспилотник сбит над территорией Ленинградской области

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства. Подробности не приводятся.
По данным «Фонтанки», жители домов на намывных территориях Васильевского острова примерно в это время слышали громкий звук, происхождение которого осталось неясным. Петербуржцы обсуждали это в соцсетях. В частности, хлопок слышали на бульваре Головина, на улице Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре.
Также пассажиры авиарейсов из Пулково рассказали «Фонтанке» о задержках при вылете.
Напомним, ранее о сбитом в Подмосковье беспилотнике рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.
Портал MSK1.RU опубликовал запись, на которой слышен звук взрыва в Подольске.