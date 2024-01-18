Минобороны впервые с начала СВО сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью

В министерстве обороны России рассказали, что в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. Ранее с начала военной операции РФ на Украине ведомство о перехвате дронов над Ленинградской областью еще не сообщало.