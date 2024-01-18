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Минобороны впервые с начала СВО сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью

В министерстве обороны России рассказали, что в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. Ранее с начала военной операции РФ на Украине ведомство о перехвате дронов над Ленинградской областью еще не сообщало.
минобороны
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в Telegram-канале военного ведомства, с помощью двух беспилотников украинские военные пытались "совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Отмечается, что БПЛА были сбиты и перехвачены около 01:30 мск. Других подробностей в сообщении Минобороны не приводится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону столицы. Согласно его данным, в результате попытки атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Александр Кислов