Минобороны впервые с начала СВО сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью

Как сообщается в Telegram-канале военного ведомства, с помощью двух беспилотников украинские военные пытались "совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Отмечается, что БПЛА были сбиты и перехвачены около 01:30 мск. Других подробностей в сообщении Минобороны не приводится.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону столицы. Согласно его данным, в результате попытки атаки БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Александр Кислов