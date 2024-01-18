России угрожает новая эпидемия

За 10 месяцев 2023 года в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша. Эксперты предупреждают, это почти в девять раз больше, чем в 2022 году.
Рост числе заболевших коклюшем подтверждают и данные Росстата. В Роспотребнадзоре заявили, что меры против пандемии коронавируса также хорошо работали против коклюша и кори, а теперь, после снятия ограничений, начался рост заболеваемости. В ведомстве добавили, что это циклический подъем, связанный с тем, что в обществе накопилось достаточно много людей, не имеющих иммунитета к данным болезням.
Кандидат медицинский наук, врач-инфекционист центра «РЖД-Медицина» Ольга Колодезникова считает, что главной причиной быстрого распространения коклюша стал массовый отказ от прививок. Она подчеркнула, что с движением антивакцинаторов нужно бороться жесткими мерами.
Эксперты отмечают, что рост заболеваемостью коклюшем и корью идет не только в России, но и в других странах, например, в Европе. При этом основные причины там точно такие же — отказ от прививок и миграция из других стран, с низким уровнем профилактической вакцинации, пишет iz.ru (18+).