России угрожает новая эпидемия

Рост числе заболевших коклюшем подтверждают и данные Росстата. В Роспотребнадзоре заявили, что меры против пандемии коронавируса также хорошо работали против коклюша и кори, а теперь, после снятия ограничений, начался рост заболеваемости. В ведомстве добавили, что это циклический подъем, связанный с тем, что в обществе накопилось достаточно много людей, не имеющих иммунитета к данным болезням.