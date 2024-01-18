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ОПГ в Хабаровске судят за браконьерство и сбыт 80 кг чёрной икры

Преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Источник: Следственный комитет РФ

В Хабаровском крае завершено следствие по делу организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой осетра. Ущерб, нанесенный государству ее участниками, составил свыше 30 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В апреле 2022 года один из обвиняемых создал преступную группу для организации незаконной деятельности по добыче осетровых видов рыб на территории Николаевского района, ее переработке, хранению и продаже икры. Обвиняемые заготовили более 80 кг икры семейства осетровых видов, — прокомментировали в региональной прокуратуре. За незаконный оборот ценных биоресурсов обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело по существу рассмотрит в Индустриальный районный суд Хабаровска.

Ранее за приобретение и перевозку свыше 55 кг черной икры в Хабаровске осудили 47-летнего местного жителя. Незаконный деликатес мужчина приобрел в Нанайском районе, а на подъезде к Хабаровску его задержали сотрудники полиции. Следующие полтора года гражданин проведет в колонии общего режима.