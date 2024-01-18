Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства», — сообщили в министерстве обороны.
Там добавили, что оператор подлетел к цели и осуществил сброс гранаты ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) точно в прицеп.
«После подрыва ВОГа произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.