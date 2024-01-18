Бойцы ВДВ в Херсонской области уничтожили броневик ВСУ со взрывчаткой

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства», — сообщили в министерстве обороны.