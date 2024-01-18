В кафе в Черемхово парень выстрелил в лицо полицейскому

«…ночью 13 января молодой человек находился в кафе “Минутка”, где отдыхал в компании друзей. В какой-то момент для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове, причинив полицейскому телесные повреждения», — говорят следователи.