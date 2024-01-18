В кафе в Черемхово парень выстрелил в лицо полицейскому

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, парню предъявлено обвинение по уголовной статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
«…ночью 13 января молодой человек находился в кафе “Минутка”, где отдыхал в компании друзей. В какой-то момент для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове, причинив полицейскому телесные повреждения», — говорят следователи.
Дома у нападавшего изъяли ножи, наручники, три пистолета и «другие предметы, интересующие следствие». Сам он заключен под стражу.