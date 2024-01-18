В воронку шахты провалился автобус: работу рудника остановили

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Напомним, 4 января на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство неработающей шахты провалился автобус с четырьмя людьми, двоих из которых нашли мертвыми. Поиски оставшихся людей и автобуса продолжаются до сих пор.
«Для расследования несчастного случая на месте работает комиссия под председательством заместителя председателя комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева. Распоряжениями председателя комиссии была приостановлена работа подземного рудника АО “Майкаинзолото” и создано пять подкомиссий. Для объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены четыре экспертные организации», — говорится в сообщении.
Поиски автобуса и еще двух людей осложняются тем, что на месте обвала «идут постоянные подвижки и осыпания грунта в связи с нестабильностью горной породы и имеющимися пустотами под образовавшейся воронкой».
Также существует риск повторного обвала при проведении поисковых работ.