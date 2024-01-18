Полицейские в Иркутске ищут водителя, который сбил ученицу около школы

— Инспекторы опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина зашел в школу и попытался найти пострадавшего подростка. Поиски не увенчались успехом, и он покинул учреждение, — говорят в ГИБДД.