Полицейские в Иркутске ищут водителя, который сбил ученицу около школы

ДТП около школы № 21 произошло на улице Красных Мадьяр в Иркутске. Водитель сбил 12-летнюю ученицу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
— Инспекторы опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина зашел в школу и попытался найти пострадавшего подростка. Поиски не увенчались успехом, и он покинул учреждение, — говорят в ГИБДД.
В настоящее время полицейские выясняют личность водителя. Его призывают самостоятельно прийти в отдел ГИБДД или полиции.