Вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил технику и живую силу ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, а также группы огневой поддержки, выполнила боевой вылет на направлении Сватово — Кременная в зоне специальной военной операции (СВО).