Житель Хабаровского края пытался обжаловать приговор за убийство

Хабаровский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу об убийстве, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В декабре прошлого года пьяный мужчина находился в рабочем поселке Чегдомын на улице Софийской. Он поссорился с местным жителем и в ходе конфликта 44 раза ударил его руками и ногами в различные части тела. Потерпевший скончался на месте.
Ранее суд признал 57-мужчину виновным в совершении убийства и назначил наказание — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Однако мужчина с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке.
«Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда, с учетом позиции представителя прокуратуры Хабаровского края, оставила приговор без изменения», — сообщает прокуратура Хабаровского края.