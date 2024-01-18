МО РФ сообщило о поражении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Как сообщили в Минобороны России, точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты уничтожили прямыми попаданиями несколько блиндажей вместе с личным составом. «Корректировка огня российских орудий велась в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов для нанесения максимального огневого поражения противнику», — уточнили в ведомстве.