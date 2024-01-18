МО РФ сообщило о поражении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

«Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 “Гвоздика” артиллерийского подразделения 49-й общевойсковой армии на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции уничтожили свыше 20 военнослужащих ВСУ на опорном пункте», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ подчеркнули, что опорный пункт использовался противником для очередной попытки наступления. «Расчетами беспилотных летательных аппаратов разведчиков Южной группировки войск в лесополосе было выявлено скопление военнослужащих украинских националистических подразделений, что свидетельствовало о формировании штурмовой группы для очередной попытки наступления», — отметили в ведомстве.
Как сообщили в Минобороны России, точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты уничтожили прямыми попаданиями несколько блиндажей вместе с личным составом. «Корректировка огня российских орудий велась в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов для нанесения максимального огневого поражения противнику», — уточнили в ведомстве.