Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

«Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики “карусели”, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии», — рассказали в Минобороны.