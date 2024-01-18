Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепленные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — сообщили в МО РФ.
Сообщается, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
«Огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики “карусели”, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии», — рассказали в Минобороны.