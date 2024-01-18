Губернатор назвал сроки подачи отопления в отключенные дома в Новосибирске

В Новосибирске продолжают устранять аварию на теплосетях в Ленинском районе. После 14.00 в отключенные из-за ЧП дома будут возвращать отопление. Об этом сообщила глава НСО Андрей Травников в своем телеграмм-канале.
По его словам, ночью отопление вернули областную больница и большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах переподключили к отоплени, вернув им «нормальные параметры теплоснабжения». На данный момент без отопления остаются близлежащие к месту аварии дома.
«По графику работ СГК, сварочные работы будут завершены к 12:00, заполнение магистрали теплоносителем — к 14:00, в дальнейшем начнутся подключение и запуск домов и других объектов на нормальный режим теплоснабжения», — написал Травников.