Сбили мужчину на пешеходном переходе в Хабаровском крае

18 января 2024 года в 10:25 утра в городе Вяземский произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел по улице Коммунистическая в районе дома № 27.
— Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, в направлении движения транспортного средства, — рассказали в МВД России по Вяземскому району.
В результате происшествия 41-летний пешеход получил травмы.
Для предотвращения ДТП водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательными, приближаясь к пешеходному переходу.