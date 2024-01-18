«Мстил за испорченную дорогу»: северянин открыл стрельбу на ремонтной базе

Со слов мужчины, он с друзьями катался по населенному пункту на автомобиле и распивал алкоголь с другим пассажиром. В итоге его «накрыло» и он вспомнил старые обиды — сельчанин очень злился на организацию, чья тяжелая техника, по его мнению, повредила дорогу, по которой теперь некомфортно передвигаться.