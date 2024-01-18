«Мстил за испорченную дорогу»: северянин открыл стрельбу на ремонтной базе

В Таймырском районе Красноярского края полицейские задержали 34-летнего жителя поселка Караул, который угрожал работникам ремонтной базы физической расправой и открыл стрельбу из оружия. Так хулиган решил отомстить за испорченную дорогу.
Со слов мужчины, он с друзьями катался по населенному пункту на автомобиле и распивал алкоголь с другим пассажиром. В итоге его «накрыло» и он вспомнил старые обиды — сельчанин очень злился на организацию, чья тяжелая техника, по его мнению, повредила дорогу, по которой теперь некомфортно передвигаться.
«Тогда обидчивый мужчина и решил напугать работников ремонтной базы, — рассказали в ГУ МВД. — Он попросил водителя остановиться у вахтового городка производственного участка, достал огнестрельное оружие и выстрелил два раз в воздух, желая выразить свое пренебрежительное отношение ко всем работникам компании, после чего закрыл пассажирскую дверь автомобиля и скрылся с чувством выполненной миссии».
Также полицейские привлекли к ответственности друга злоумышленника, управлявшего автомобилем ВАЗ в тот день. Выяснилось, что 20-летний парень никогда не получал водительского удостоверения, а машина не была зарегистрирована. На него составили административные протоколы по части 1.1 статьи 12.1 и части 1 статьи 12.7.