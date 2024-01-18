Озвучены результаты проб, взятых на территории «Сибур-Химпрома» в Перми

Результаты проб, взятых на границах предприятия «Сибур-Химпром» в Перми, озвучила пресс-служба компании.
Как пояснили на химическом заводе, во время инцидента 17 января никто не пострадал и сейчас угрозы жизни и здоровью людей нет.
«По предварительной информации возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки внешним подрядчиком. При проведении работ произошел выход углеводородов, с последующим возгоранием», — рассказали в пресс-службе компании.
Сейчас специалисты заводской и аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.
«Анализы, взятые на границах санитарнозащитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет. По результатам замеров стационарными постами концентраций, в том числе по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам — превышений не выявлено», — отмечают на предприятии. Передвижная лаборатория также не зафиксировала отклонений по оксидам азота и оксиду углерода. Содержание метана на уровне фона.
Напомним, 17 января загорелась установка производства этилена и пропилена на территории предприятия «Сибур-Химпром». Персонал, который не был задействован в работах по тушению, переместили на безопасное место. Пострадавших нет.