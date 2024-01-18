Озвучены результаты проб, взятых на территории «Сибур-Химпрома» в Перми

«Анализы, взятые на границах санитарнозащитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет. По результатам замеров стационарными постами концентраций, в том числе по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам — превышений не выявлено», — отмечают на предприятии. Передвижная лаборатория также не зафиксировала отклонений по оксидам азота и оксиду углерода. Содержание метана на уровне фона.