Число пострадавших домов от атаки БПЛА в Воронеже увеличилось

Документ, подписанный и.о. главы города Юрием Тимофеевым, гласит, что в Воронеже вводится режим ЧС в связи с попаданием беспилотного летательного аппарата в жилой дом на улице Тепличной № 6А. Кроме того, на этой же улице повреждены дома №№ 6 В, 6 Г, 8Б. В связи с падением другого беспилотника в районе многоэтажек на улице Острогожской повреждены дома №№ 57, 63, 65, 67, 67А, 67Б и 67 В.