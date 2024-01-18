«Три раза бахнуло»: комсомольчане сообщают о звуках взрывов в городе

Днем 18 января жителей Города юности испугали громкие хлопки, которые были слышны в разных районах. После этого в соцсетях появилась информация о том, что в Комсомольске раздались взрывы. Как пишут пользователи, их было три: сначала прогремел один, а после небольшой паузы раздались еще два взрыва. Вот только их источник пока установить так и не удалось.
«Комсомолка» обратилась в мэрию города, чтобы выяснить, что случилось.
— В городе никаких взрывов не было. По информации ГО ЧС администрации Комсомольска, к ним не поступала информация о чрезвычайных происшествиях, — прокомментировал пресс-секретарь мэрии Иван Лаврентьев.
В краевом управлении МЧС тоже нет никаких данных о взрывах в Комсомольске. «КП» — Хабаровск" продолжает следить за развитием событий.