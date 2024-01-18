«Три раза бахнуло»: комсомольчане сообщают о звуках взрывов в городе

Днем 18 января жителей Города юности испугали громкие хлопки, которые были слышны в разных районах. После этого в соцсетях появилась информация о том, что в Комсомольске раздались взрывы. Как пишут пользователи, их было три: сначала прогремел один, а после небольшой паузы раздались еще два взрыва. Вот только их источник пока установить так и не удалось.