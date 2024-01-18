В Пермском крае раскрыли жестокое убийство супругов, которых зарубили топором

«По данным следствия, 23 декабря 2023 года подозреваемый пришел в дом жителей поселка Октябрьский. Здесь он причинил супругам множественные телесные повреждения, в результате чего они умерли. О совершенном преступлении сообщили коллеги убитого мужчины, которые на следующее утро пришли к нему домой», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
В ведомстве сообщили, что следователи несколько недель работали круглосуточно, чтобы выйти на след подозреваемого. Так, они проверили более 500 домов в Октябрьском, опросили свыше 400 человек. Было назначено более 25 судебных экспертиз, большая часть их уже выполнена.
В итоге вечером 16 января подозреваемого задержали. Отвечая на вопрос следователя, понимает ли он, почему задержан, мужчина заявил: «Да, по подозрению в убийстве».
Как добавили в краевом управлении СКР, в доме подозреваемого нашли предметы, свидетельствующие о его причастности к жестокому преступлению.
Напомним, лесника и его жену зарубили топором во дворе их дома вечером 23 декабря прошлого года. Дело, возбужденное по факту убийства двух лиц из корыстных побуждений, взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Ранее «ФедералПресс» подробно рассказывал об этом убийстве. В момент преступления в доме находилась маленькая племянница убитых. Но ее злоумышленник пощадил, сказав, что ее тетю съел медведь.