В Пермском крае раскрыли жестокое убийство супругов, которых зарубили топором

«По данным следствия, 23 декабря 2023 года подозреваемый пришел в дом жителей поселка Октябрьский. Здесь он причинил супругам множественные телесные повреждения, в результате чего они умерли. О совершенном преступлении сообщили коллеги убитого мужчины, которые на следующее утро пришли к нему домой», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.