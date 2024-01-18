В ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае погибли два человека

По предварительной информации, автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 35-ти летнего мужчины ехал в направлении Чусового. На 72 километре трассы водитель легковушки при повороте налево не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ситрак». За рулем автомобиля большегруза находился 38-летний водитель.