В ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае погибли два человека

На трассе в Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика погибли два человека. Смертельное ДТП произошло на автодороге Полазна — Чусовой около 10.30 в среду, 17 января. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительной информации, автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 35-ти летнего мужчины ехал в направлении Чусового. На 72 километре трассы водитель легковушки при повороте налево не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ситрак». За рулем автомобиля большегруза находился 38-летний водитель.
В результате автоаварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сейчас по факту дорожного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.