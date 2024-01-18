Предотвратили крупный взрыв: в Стерлитамаке вспыхнул дом с шестью кислородными баллонами

ЧП произошло в бытовом встроенном помещении в двухэтажном каркасном панельном здании с пристроем. В тушении задействованы 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС. Сотрудники ведомства вынесли из строения шесть кислородных баллонов по 82 литра.