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Предотвратили крупный взрыв: в Стерлитамаке вспыхнул дом с шестью кислородными баллонами

В Башкирии загорелся кирпичный дом с шестью кислородными баллонами.
Источник: МЧС Башкирии

Вчера, 17 января, в башкирском городе Стерлитамак вспыхнул пожар, из-за которого чуть не произошел крупный взрыв. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло в бытовом встроенном помещении в двухэтажном каркасном панельном здании с пристроем. В тушении задействованы 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС. Сотрудники ведомства вынесли из строения шесть кислородных баллонов по 82 литра.

Пожар удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливаются, на месте начал работу дознаватель МЧС.

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