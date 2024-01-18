Двое носок на носок, свитер на свитер и шарф. Как новосибирцы пережили 27-градусный мороз без отопления

«После первой аварии 11 января дали отопление только 16 января, не прошло и суток, как отключили заново из-за следующей аварии. Дома 10 градусов, как и в первый раз. Обогреватели не особо помогают. Хотелось бы отметить халатное отношение ЭУ-23. При первой аварии слесари впустую ходили 5 дней, пытались запустить систему, когда она была завоздушена и нужно было сначала стравить воздух. Пока жильцы дома не привлекли сторонние силы и не поучаствовали лично в стравлении и перезапуске, дело не пошло. Встаёт вопрос о профпригодности работников ЭУ-23. Между тем, жители дома по ул. Геодезическая, 23 с ужасом ожидают сколько времени займёт запуск отопления на этот раз», — написала Елена.



Напомним, новосибирец обварил ноги, спасая машину после прорыва трубы.