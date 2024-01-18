Двое носок на носок, свитер на свитер и шарф. Как новосибирцы пережили 27-градусный мороз без отопления

В Новосибирске, на улице Петропавловская, 2, вновь прорвало трубу, спустя шесть дней после аварии на улице Пархоменко. В пресс-службе СГК заявили, что на трубопроводе возник дефект 700 мм. 18 января специалисты продолжают работы. В сотнях домах всю ночь не было отопления, при этом столбик термометра опускался до −27 градусов. Кто-то из сибиряков сидит без отопления всю неделю. Корреспондент Сиб.фм связался с новосибирцами, чтобы узнать, как они согревались дома в сильный мороз.
«Чтобы согреться дома, подключаем обогреватель, но все равно в квартире холодно. Когда спим и уходим из квартиры, то кипятим на газе кастрюли с водой и расставляем по квартире, чтобы сильно не остывало. Во время сна одеваем несколько свитеров, шапки, кидаем в постель грелки и укрываемся тремя одеялами, укрываемся с головой», — рассказал Святослав с улицы Блюхера, 16.
Жительнице Новосибирска Ксении на время пришлось уехать со своей квартиры на Ватутина, забрав с собой кошку. Холода девушка не выдержала — в квартире всего +6 градусов.
«Я уехала с кошкой к родителям. Молодой человек остался в квартире и скинул фотографию, сколько градусов утром. Квартира на первом этаже, плюс угловая. Очень холодно. Прошлый раз мне было очень тяжело без тепла, обогреватель сгорел, поэтому в этот раз сразу уехала», — жалуется девушка.
Журналист Сиб.фм пообщался и с теми, кто без тепла всю неделю. Екатерина с улицы Титова, 13, поделилась, что сталкивается с холодами зимой третий год подряд, а управляющая компания не отвечает на телефоны.
«У нас холода восьмой день, ничего еще не кончилось. Печка, обогреватели на максимум, несколько одеял на детей, обильное теплое питье. Управляющей компании на нас было наплевать с самого начала, хамила по телефону, давая советы “звонить дольше”. Нашему дому уже три года точно каждую зиму “везет” на отключения, и никто не решает эту проблему. Приходят отписки в ответ на жалобы, и ждешь новый “Армагеддон” каждый раз.
Мы не знаем, появится тепло или нет, потому что наш дом опять не в очереди на подачу", — сетует Екатерина.
С аналогичной проблемой столкнулась и Елена с Геодезической.
«После первой аварии 11 января дали отопление только 16 января, не прошло и суток, как отключили заново из-за следующей аварии. Дома 10 градусов, как и в первый раз. Обогреватели не особо помогают. Хотелось бы отметить халатное отношение ЭУ-23. При первой аварии слесари впустую ходили 5 дней, пытались запустить систему, когда она была завоздушена и нужно было сначала стравить воздух. Пока жильцы дома не привлекли сторонние силы и не поучаствовали лично в стравлении и перезапуске, дело не пошло. Встаёт вопрос о профпригодности работников ЭУ-23. Между тем, жители дома по ул. Геодезическая, 23 с ужасом ожидают сколько времени займёт запуск отопления на этот раз», — написала Елена.
Напомним, новосибирец обварил ноги, спасая машину после прорыва трубы.