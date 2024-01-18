До 14 выросло число пострадавших после порыва трубы с горячей водой в Новосибирске

Состояние пациентов удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. У всех — термические ожоги нижних конечностей I-II степени.



Порыв теплосети в Новосибирске произошел 17 января в Ленинском районе. В результате аварии поток горячей воды залил проезжую часть. Как сообщали в региональном минздраве ранее, за медицинской помощью обратились 13 человек.



Последствия аварии все еще устраняются. По состоянию на 10.00 утра местного времени энергетикам удалось нормализовать параметры теплоснабжения в 1,9 тыс. домах в жилмассивах: Западный, Юго-Западный, Троллейный, Затулинский, Северо-Чемской, часть Горского, улицы Немировича-Данченко — Степная (от Троллейной до Областной больницы).



«В контуре пониженных параметров еще остаются 304 дома в микрорайоне Башня. И 62 дома пока еще в контуре отключения», — заявил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.