В Талдыкоргане прохожий спас школьницу от домогательств

Об этом инциденте в соцсетях рассказала журналист Сандугаш Дуйсенова.
В полиции Жетысуской области 18 января 2024 года прокомментировали поступившую информацию и отметили, что факт официально зарегистрирован в городском управлении полиции.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По “горячим” следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело».
Также отмечено, что расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции.
«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — подытожили в ведомстве.