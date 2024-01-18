В Талдыкоргане прохожий спас школьницу от домогательств

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По “горячим” следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело».