В Башкирии арестовали троих участников драки в кафе

Мужчины обвиняются по статье «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц».
В судебном заседании обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд избрал в отношении троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Постановления пока не вступили в законную силу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту жестокой драки в кафе.