В Башкирии арестовали троих участников драки в кафе

«Выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд избрал в отношении троих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Постановления пока не вступили в законную силу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.