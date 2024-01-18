ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта

По его словам, скорее всего, в женское подразделение вошли добровольцы и это подразделение именуется К-2, являясь частью 54-й бригады украинской армии. Аид подчеркнул, что российские бойцы на его направлении с таким еще не сталкивались, он добавил, что сначала они подумали, что ВСУ используют «акустические ловушки», из-за которых слышны женские голоса, а «потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят», подтвердил Аид.