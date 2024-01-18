Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы

Также сообщается, что несколько взрывов произошло в одном из приграничных сел округа Сераван около 04:30 по местному времени (05:00 мск). Также отмечается, что недалеко от административного центра округа города Сераван был зафиксирован еще один взрыв, в результате которого никто не пострадал.