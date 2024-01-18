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Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате взрывов в окрестностях округа Сераван в провинции Систан и Белуджистан в Иране. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции.
Иран
Источник: Reuters

По словам заместителя губернатора Систана и Белуджистана по безопасности, в результате взрыва погибли три женщины и четверо детей. Все погибшие не были гражданами Ирана.

Также сообщается, что несколько взрывов произошло в одном из приграничных сел округа Сераван около 04:30 по местному времени (05:00 мск). Также отмечается, что недалеко от административного центра округа города Сераван был зафиксирован еще один взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в нескольких районах округа Сераван, провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. Позднее пресс-служба МИД Пакистана подтвердила нанесение ударов по территории Ирана, заявив, что их целью были «укрытия террористов».

В новость внесены изменения (07:55) — меняется источник, добавлена информация о гражданстве погибших и дополнительные сведения о взрывах.