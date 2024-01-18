Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы

По словам заместителя губернатора Систана и Белуджистана по безопасности, в результате взрыва погибли три женщины и четверо детей. Все погибшие не были гражданами Ирана.
Также сообщается, что несколько взрывов произошло в одном из приграничных сел округа Сераван около 04:30 по местному времени (05:00 мск). Также отмечается, что недалеко от административного центра округа города Сераван был зафиксирован еще один взрыв, в результате которого никто не пострадал.
Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в нескольких районах округа Сераван, провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. Позднее пресс-служба МИД Пакистана подтвердила нанесение ударов по территории Ирана, заявив, что их целью были «укрытия террористов».
В новость внесены изменения (07:55) — меняется источник, добавлена информация о гражданстве погибших и дополнительные сведения о взрывах.