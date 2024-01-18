Оглашен приговор по делу о гибели группы молодых людей в ДТП под Челябинском

Сообщается, что Сосновский райсуд признал 25-летнего жителя Златоуста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Напомним, все произошло 28 мая 2023 года. Мужчина, управляя Lada Kalina, в салоне автомобиля находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, приближаясь к главной дороге, не уступил дорогу двигавшему грузовому Mercedes, выехал за пределы проезжей части в кювет, где транспортное средство опрокинулось.
В результате две 22-летние пассажирки скончались на месте, 22-летний парень умер в больнице, девушка 20 лет получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Виновному назначено три года колонии-поселении, он также на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
«Кроме того, судом удовлетворены иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 млн рублей», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.