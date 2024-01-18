Оглашен приговор по делу о гибели группы молодых людей в ДТП под Челябинском

Напомним, все произошло 28 мая 2023 года. Мужчина, управляя Lada Kalina, в салоне автомобиля находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, приближаясь к главной дороге, не уступил дорогу двигавшему грузовому Mercedes, выехал за пределы проезжей части в кювет, где транспортное средство опрокинулось.