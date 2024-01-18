В Приморье разыскивают пропавшую больше полугода назад амурчанку

В Приморье просят помощи в поиске жительницы Амурской области, сообщили ИА PrimaMedia в ПСО «ПримПоиск». Женщина пропала в Благовещенске, но по заверению волонтеров, может находиться в соседнем регионе.
47-летняя Надежда Борисенко (Абдулаева) перестала отвечать на звонки и сообщения родных и близких еще в мае 2023 года. Последний раз женщину видели в Благовещенске по адресу улица Богдана Хмельницкого, и до настоящего времени больше о ней ничего неизвестно.
Рост пропавшей 190 см, телосложение среднее, была одета в пальто серого цвета средней длины. Других сведений о женщине нет.
Волонтеры из Амурской области попросили всех, кому может быть что-либо известно, обращаться по указанным телефонам:
102 — полиция;
8−962−285−08−40, 55−08−40 — волонтеры.