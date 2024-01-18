В Приморье разыскивают пропавшую больше полугода назад амурчанку

47-летняя Надежда Борисенко (Абдулаева) перестала отвечать на звонки и сообщения родных и близких еще в мае 2023 года. Последний раз женщину видели в Благовещенске по адресу улица Богдана Хмельницкого, и до настоящего времени больше о ней ничего неизвестно.