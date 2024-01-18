Мошенник изменил голос нейросетью и обманул хабаровчанку на 60 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Правоохранители отмечают, что в последнее время все чаще посявляется информация о том, что мошенники используют нейросети, при помощи которых подделывают голоса. Жертвой таких аферистов, предположительно и стала 57-летняя хабаровчанка.
Женщина обратилась в полицию, рассказав, что в телеграме состоит в группе бизнес-тренера, в которой ранее проходила обучение. Она знала, что у тренера есть аккаунт в телеграме, через который он связывается со своими подписчиками.
16 января она получила лично сообщение, якобы от своего бизнес-тренера, имя аккаунта было то же самое, однако отличалась одна последняя буква. Лже-тренер предложил женщине поучаствовать в коротких инвестициях на 7 дней, якобы через этот срок она получит свои деньги с процентами, и выслал реквизиты карты, на которые было необходимо перевести деньги.
Женщина вложила 60 тысяч рублей. Позже она стала переслушивать голосовые сообщения и сравнивать их с сообщениями от бизнес-тренера в общей группе. Тогда она поняла, что голоса разные. Женщина осознала, что стала жертвой обмана.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил начальник следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю Олег Щелканов.