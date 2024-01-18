Мошенник изменил голос нейросетью и обманул хабаровчанку на 60 тысяч рублей

16 января она получила лично сообщение, якобы от своего бизнес-тренера, имя аккаунта было то же самое, однако отличалась одна последняя буква. Лже-тренер предложил женщине поучаствовать в коротких инвестициях на 7 дней, якобы через этот срок она получит свои деньги с процентами, и выслал реквизиты карты, на которые было необходимо перевести деньги.