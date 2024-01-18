Во Владивостоке произошел пожар в музейно-театральном комплексе

«По оперативным данным, 18 января в 13.39 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории строящего музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская в городе Владивосток. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горел утеплитель на стене строящего здания. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкции», — говорится в сообщении ведомства.