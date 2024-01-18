План «Ковер» вводили в аэропорту Пулково

Международный аэропорт Пулково ночью 18 января вводил на территории план «Ковер» и ограничивал свою работу. Об этом пишет ТАСС. Такой план вводится в случае вторжения постороннего летающего объекта в воздушное пространство. А, по информации Минобороны России, такой ночью был. Около 01:30 украинский беспилотник перехватили над территорией Ленобласти.
— Изменения в работе аэропорта были, план «Ковер» вводился. Сейчас все восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана, — сообщили в информационной службе воздушной гавани.
В Минобороны добавили, что беспилотник также заметили над территорией Московской области. Его уничтожили дежурные средства ПВО.
Отметим, что план «Ковер» означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе самолетов. Однако на военные и спасательные воздушные суда это требование не распространяется. При этом такой план вводят только в исключительных случаях.