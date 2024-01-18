В Екатеринбурге из-за травмирования женщины в лифте возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



Сотрудники СКР ищут очевидцев, организовывают допрос руководства организации, отвечающей за проверку и эксплуатацию лифтового оборудования, истребуют интересующую следствие документацию. Степень тяжести вреда здоровью пострадавшей устанавливается.



Инцидент произошел утром 17 января на улице Косарева, 15. Сначала в СМИ появилась информация, что лифт оборвался с высоты седьмого этажа, однако в полиции опровергли эти сообщения, заявив, что лифт «застрял между восьмым и седьмым этажами». Пострадавшую с травмами доставили в ГКБ № 36.