Как сообщает Properm.ru, бывший совладелец предприятия Игорь Морозов, экс-директор Алексей Высоков и главбух Елена Гришина останутся в СИЗО до 19 марта.
По версии следствия, обвиняемые вместе с представителями Минобороны причастны к хищению денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014—2023 годах. В конце июля прошлого года суд удовлетворил ходатайства военного следствия об их помещении в СИЗО. По данным Главного военно-следственного управления, обвиняемые могут быть причастны к сокрытию доказательств по делу.
Экс-руководители завода «Телта» останутся под стражей до 19 марта
Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемым по уголовному делу о хищениях бюджетных средств при исполнении госконтрактов заводом «Телта».
Как сообщает Properm.ru, бывший совладелец предприятия Игорь Морозов, экс-директор Алексей Высоков и главбух Елена Гришина останутся в СИЗО до 19 марта.