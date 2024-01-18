Тела погибших военных перепутали в ростовском морге

«В Екатеринбург пришел цинковый гроб с чужим телом под именем свердловского военнослужащего. Отправкой занимался 522-й Центр приема, обработки и отправки погибших Ростова», — пишут уральские СМИ со ссылкой на местных военкомов.
В ростовском ЦПООП официально резонансную историю не комментировали. Шум подняли родственники екатеринбургского солдата, когда несколько дней спустя выяснилось, что они похоронили не того: им позвонили из военкомата и попросили откопать покойника. Их родственник все это время был в Казани.
Вдова погибшего солдата из Екатеринбурга рассказала, что ездила в Ростов на опознание и 3 января получила тело. Хоронили в закрытом гробу, а 8 января им сообщили об ошибке. Семья требует компенсации расходов на погребение чужого человека и организацию похорон.