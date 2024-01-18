Тела погибших военных перепутали в ростовском морге

В ростовском ЦПООП официально резонансную историю не комментировали. Шум подняли родственники екатеринбургского солдата, когда несколько дней спустя выяснилось, что они похоронили не того: им позвонили из военкомата и попросили откопать покойника. Их родственник все это время был в Казани.