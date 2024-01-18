В Эквадоре убили прокурора, расследовавшего захват телестудии

Злоумышленники расстреляли его в автомобиле, выпустив не менее 20 пуль. Они преследовали его от здания прокуратуры. 16 января — за день до убийства — Суарес рассказал в интервью, что у него не было защиты со стороны полиции, несмотря на то что он вел дело 13 человек, арестованных после налета на телестудию.